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Судьба Белоруссии. Главное

В КС оппозиции Белоруссии заявили, что не просили деньги у Евросоюза

РИА Новостииещё 1
54 минуты назад
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Координационный совет белорусской оппозиции не собирается распределять 53 миллиона евро помощи от Евросоюза, поскольку их не просил, и белорусы справятся "своими силами", заявила член президиума КС Мария Колесникова.
Белорусская оппозиция отказалась от помощи Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала 19 августа, что ЕС подготовит для Белоруссии 53 миллиона евро помощи с акцентом на поддержку жителей страны. Из этой суммы 2 миллиона евро планируется выделить "для поддержки жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия". Один миллион евро должен пойти на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Оставшиеся 50 миллионов евро - это экстренная помощь на фоне коронавируса для сектора здравоохранения, а также, в частности, для малого и среднего бизнеса.
"Несколько дней назад было заявление представителя ЕС, что ЕС выделяет 53 миллиона белорусам, в том числе Координационному совету, чтобы КС распределял эти деньги. Во-первых, ни я, ни КС никогда не говорили, не просили ни о каких деньгах кого бы то ни было, в том числе ЕС. Мы не собираемся иметь к ним никакого отношения, мы не собираемся их распределять... Про 53 миллиона, о которых говорили представители ЕС, мы узнали из СМИ. Мы их не просили", - заявила Колесникова в ходе онлайн-интервью.
По ее словам, белорусы "сами своими силами могут справляться с любой ситуацией".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Почти все члены президиума КС посетили следственный комитет, где были допрошены как свидетели. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Комментарии2
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