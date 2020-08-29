Белорусская оппозиция отказалась от помощи Евросоюза

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Почти все члены президиума КС посетили следственный комитет
, где были допрошены как свидетели. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.