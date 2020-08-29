Видеозапись жестокого задержания пассажиров троллейбуса в Минске во время протестной акции «Гранд-марш женщин» опубликовал портал TUT.by.

На кадрах, снятых очевидцем из салона троллейбуса, сначала видно из окна бегущую к машине толпу женщин в красно-белых одеждах и слышны крики. Затем снимающих поворачивается и показывает, как трое ОМОНовцев скрутили и силой вытаскивают из салона кричащую и сопротивляющуюся девушку.

За нее пытается заступиться мужчина, который, возможно, ехал с ней, однако вскоре скручивают и его. Он до хрипоты и практически визга кричит:

«Не надо, отпустите, я ничего не сделал!».

Пассажиры автобуса, среди которых есть женщины и пожилые люди, пытаются отбить задержанных. Также в кадр попадает женщина, которая закрывает уши своему испуганному ребенку.

Как рассказали очевидцы, несколько протестующих, убегавших от ОМОНа, ранее забежали в этот троллейбус на остановке. Позже силовики остановили его на дороге, вбежали и начали без разбора выхватывать людей.

В Минске и других города Белоруссии 29 августа прошла акция «Гранд-марш женщин». Женские акции против насилия проводятся с 12 августа, когда силовики в последний раз провели жестокий разгон митинга с использованием спецтехники. Всего Белоруссия протестует уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка Ленты.ру и десятки ее белорусских и иностранных коллег.