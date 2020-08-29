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Оппозиция в Белоруссии заявила о намерении создать политическое движение 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Оппозиция в Белоруссии создаст политическое движение
Фото: EPA
Оппозиция в Белоруссии заявила о намерении создать в стране свое политического движение.

"В наших планах есть создание движения", — сказала в субботу член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова в ходе прямого эфира на YouTube, отвечая на вопрос о возможности формирования политической партии.

По ее словам, члены совета еще "к этому вопросу будут возвращаться".

"Но очень важно понимать, что уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии, — продолжала она. — Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и ее регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас".

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В мире , Европа , Кавказ , Политика , Прибалтика , СНГ , Белоруссия в огне , Мария Колесникова
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