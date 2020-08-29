Оппозиция в Белоруссии создаст политическое движение

"Но очень важно понимать, что уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии, — продолжала она. — Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и ее регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас".