Оппозиция в Белоруссии создаст политическое движение

Оппозиция в Белоруссии заявила о намерении создать в стране свое политического движение.
"В наших планах есть создание движения", — сказала в субботу член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова в ходе прямого эфира на YouTube, отвечая на вопрос о возможности формирования политической партии.
По ее словам, члены совета еще "к этому вопросу будут возвращаться".
"Но очень важно понимать, что уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии, — продолжала она. — Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и ее регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас".