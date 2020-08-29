Один из 33 россиян, задержанных в конце июля в Белоруссии , поделился подробностями встречи с Николаем Лукашенко , сыном действующего президента страны. Интервью россиянина размещено на YouTube-канале WarGonzo 29 августа.

«Мы собрались в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником генштаба. Товарищ Лукашенко заявил, что, так как не приехали генпрокурор РФ и генпрокурор Украины, было принято решение президентом Республики Беларусь вернуть вас на родину. Вот что заявил нам сын Лукашенко», — пояснил мужчина.

По его словам, белорусские силовики рассказали о том, что им необходимо «по разнорядке» 15 человек посадить, других отпустить.

Напомним, россиян задержали под Минском в конце июля. Их обвинили в причастности к беспорядкам в белорусской столице как бойцов из ЧВК «Вагнер». Однако позже Минск отпустил задержанных, которые рассказали журналистам, что направлялись через Белоруссию транзитом в другую страну.