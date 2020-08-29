Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Задержанный в Минске россиянин рассказал подробности встречи с сыном Лукашенко 

Национальная Служба Новостей 15 часов назад
«Вот что заявил нам сын Лукашенко»
Фото: РИА Новости
Один из 33 россиян, задержанных в конце июля в Белоруссии, поделился подробностями встречи с Николаем Лукашенко, сыном действующего президента страны. Интервью россиянина размещено на YouTube-канале WarGonzo 29 августа.

«Мы собрались в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником генштаба. Товарищ Лукашенко заявил, что, так как не приехали генпрокурор РФ и генпрокурор Украины, было принято решение президентом Республики Беларусь вернуть вас на родину. Вот что заявил нам сын Лукашенко», — пояснил мужчина.

По его словам, белорусские силовики рассказали о том, что им необходимо «по разнорядке» 15 человек посадить, других отпустить.
Напомним, россиян задержали под Минском в конце июля. Их обвинили в причастности к беспорядкам в белорусской столице как бойцов из ЧВК «Вагнер». Однако позже Минск отпустил задержанных, которые рассказали журналистам, что направлялись через Белоруссию транзитом в другую страну.
27 августа президент России Владимир Путин назвал задержание россиян в Белоруссии было провокацией украинских и американских спецслужб. В интервью на телеканале «Россия 24» он рассказал, что российских граждан использовали «втемную», заманив на территорию Белоруссии. Он отметил, что россияне планировали отправиться на работу в третью страну.
Видео дня. Телеведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
Национальная Служба Новостей: последние новости
Протестующие в Берлине скандируют «Путин!» Протестующие в Берлине скандируют «Путин!» СМИ: В Минске тысячи женщин участвуют в акции солидарности СМИ: В Минске тысячи женщин участвуют в акции солидарности Новости за ночь: Шушкевич выступил за лишение русского языка статуса государственного Новости за ночь: Шушкевич выступил за лишение русского языка статуса государственного
Комментарии 8
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Николай Лукашенко , Владимир Путин , Генштаб , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
На Украине заявили о начале войны
На Украине заявили о начале войны
«Вот он придет нетрезвый. И опять начнется»
«Вот он придет нетрезвый. И опять начнется»
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение