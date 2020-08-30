Силовики оцепили резиденцию Лукашенко 

На кадрах видно, как сотрудники ОМОНа с щитами окружают здание.

В Минске сегодня, 30 августа, проходит акция протеста «Марш мира и независимости». Уже сообщалось о задержаниях в районе площади Независимости и стычках демонстрантов с силовиками у здания КГБ.

В центр Минска с утра начали стягивать автобусы с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки личного состава и автозаки. Кроме того, в районе площади Независимости были замечены водометы и заградительная техника.

Белоруссия протестует уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.