МИД Финляндии призвал к новым выборам в Белоруссии

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«Новые выборы являются необходимостью. Единственным путём в этом направлении может быть диалог с сегодняшним руководством Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

По мнению финского министра, к кризису в Белоруссии привели выборы главы государства, которые «не были ни свободными, ни честными».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о признании легитимности выборов президента Белоруссии.

Депутаты Европарламента , напротив, отказались признавать результаты выборов в Белоруссии.