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Судьба Белоруссии. Главное

МИД Финляндии призвал провести новые выборы президента в Белоруссии 

RT на русском 9 часов назад
МИД Финляндии призвал к новым выборам в Белоруссии
Фото: Reuters
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о необходимости проведения новых президентских выборов в Белоруссии на фоне сложившейся ситуации в республике.

«Новые выборы являются необходимостью. Единственным путём в этом направлении может быть диалог с сегодняшним руководством Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

По мнению финского министра, к кризису в Белоруссии привели выборы главы государства, которые «не были ни свободными, ни честными».
Ранее президент России Владимир Путин заявил о признании легитимности выборов президента Белоруссии.
Депутаты Европарламента, напротив, отказались признавать результаты выборов в Белоруссии.
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек выступил за введение санкций против действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что на месте Лукашенко провёл бы новые выборы.
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В мире , Владимир Зеленский , Томаш Петржичек , Пекка Хаависто , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , Европарламент , ИТАР-ТАСС , Финляндия
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