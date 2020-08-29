Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

«Солидарны с белорусами»: Запад призвал Минск провести выборы 

Газета.Ru 9 часов назад
Запад призвал Минск провести выборы
Фото: Reuters
ЕС, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление о ситуации в Белоруссии. Страны призывают руководство республики прекратить насилие в отношении своих же граждан. Кроме того, Запад выразил солидарность с протестующими, которые требуют проведения новых выборов и отставки президента Александра Лукашенко.
Западные страны выступили с совместным обращением к властям Белоруссии. Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария осудили применение насилия к протестующим.

«Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан», — отмечается в заявлении, размещенном на сайте представительства ЕС в Белоруссии.

В документе подчеркивается, что сейчас «становится известно о бесчисленных случаях жестокого обращения и унижения в отношении задержанных».
Помимо этого, страны заявили, что «солидарны с белорусами», которые добиваются «соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов». В Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и Берне «поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Белоруссии».

«Они свидетельствуют о решимости и мужестве народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам», — говорится в заявлении.

В документе приведено требование иностранных властей о немедленном освобождении всех несправедливо задержанных, а также о прекращении запугивания и преследования белорусов по политическим мотивам.
Страны, составившие обращение, настаивают на том, чтобы белорусские власти провели прозрачное расследование «всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений», а также привлекли всех виновных к ответственности.

«Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога», — уверены авторы обращения.

«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — отметили ЕС, США, Великобритания и Швейцария.

Аналогичное заявление было распространено накануне дипломатическими представительствами стран в Минске.
В Белоруссии уже третью неделю не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента республики. Голосование прошло 9 августа. За Александра Лукашенко проголосовали, по данным ЦИК страны, 80,1% избирателей. Оппозиция, лидером которой является Светлана Тихановская, не согласна с такими результатами.
Белорусы стали устраивать митинги и манифестации по всей стране. В первые дни они подавлялись правоохранителями. Против протестующих использовали светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За четыре дня — с 9 по 13 августа — были задержаны порядка 7 тыс. человек. Кроме того, задержанные жаловались на побои и насилие со стороны правоохранительных органов.
После того как на эту ситуацию обратили внимание в мире, власти ослабили давление на протестующих. Как отмечают местные СМИ, последующие акции проходят без стычек с силовиками, насилия, как такового, нет. Задержания есть, но они не носят столь массового характера, как это было в первые дни протестов.
Тем не менее митинги продолжаются. Участники демонстраций требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Ожидается, что в это воскресенье, 30 августа, состоится очередная акция протеста. По данным независимых СМИ, на прошлый такой митинг в Минске пришли более 200 тыс. человек, то есть одна десятая от населения белорусской столицы.
Но Лукашенко уверен, что ситуация в стране стабилизируется. По его словам, «вакханалии» с протестами идут на спад, а значит, пришло время заниматься экономикой.
Это заявление главы государства сделано на фоне намерения ЕС ввести санкции против некоторых белорусских чиновников, падения курса белорусского рубля и отказа банков выдавать кредиты населению из-за нестабильной политической обстановки.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил Лукашенко.

Ранее он обвинял западные страны в организации митингов. Президент Белоруссии уверен, что протестами руководят из-за рубежа «иностранные кукловоды».
Видео дня. Телеведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
Газета.Ru: последние новости
США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии Тихановская заявила о готовности оппозиции к посредничеству России Тихановская заявила о готовности оппозиции к посредничеству России В Грузии оппозиция решила выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра В Грузии оппозиция решила выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра
Комментарии 34
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , МВД , Берн , Брюссель , Минск , США , Великобритания , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы намеренно провоцируем военный кризис с РФ»
«Мы намеренно провоцируем военный кризис с РФ»
Провал операции Польши в Белоруссии объяснили
Провал операции Польши в Белоруссии объяснили
Литва попыталась вторгнуться в Белоруссию
Литва попыталась вторгнуться в Белоруссию
Тихановская отказалась от переговоров с Россией
Тихановская отказалась от переговоров с Россией
Новости партнеров
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение