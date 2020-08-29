Шушкевич призвал поменять флаг Белоруссии

Бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, должен быть восстановлен в качестве государственного символа. Такое мнение высказал бывший председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич

По его словам под этим флагом белорусские полки сражались ещё несколько столетий назад.

Я всегда советовал, когда у нас этот вопрос возникал в Верховном Совете, поехать в музей Варшавы и посмотреть там картину, которая была написана там в XVI веке — «Битва под Оршей». Там белорусские полки под треугольными бело-красно-белыми знамёнами, — цитирует Шушкевича «Подъём».

Политик подчеркнул, что главный символ оппозиции — и есть национальный флаг Белоруссии , утверждённый ещё в 1918-м году, когда была образована Белорусская национальная республика.

Нынешний стяг, по его словам, это лишь «надгробный венок с орнаментом», который является выдумкой людей, которые не имеют никакого представления о геральдике.

Бело-красно-белый флаг протестующие в Минске используют как символ независимости и протеста после прошедших в начале августа президентских выборов. В 1991 году он был принят в качестве государственного в постсоветской Республике Беларусь. Однако после того, как Александр Лукашенко стал президентом, его сменили на красно-зелёный, максимально похожий на флаг советской Белоруссии.

Противники бело-красно-белого знамени в качестве аргумента чаще всего указывают на то, что он в начале XX века был использован националистами, а в середине коллаборационистами, вставшими на сторону фашистского режима.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Покинувшая страну Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко объяснил, почему в 1994 году свою первую президентскую присягу принёс под бело-красно-белым флагом, который сейчас использует оппозиция.