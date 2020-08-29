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В Минске задержали сотрудников немецкого телеканала ARD 

News.ru и ещё 8 54 минуты назад
В Минске задержали немецких тележурналистов
Фото: pixabay.com
Сотрудники немецкого телеканала ARD были задержаны вечером 28 августа в Минске, следует из сообщения телеканала.

Вчера вечером перед отелем в Минске была задержана группа операторов ARD, они на протяжении ночи оставались в отделении, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Как уточняется, речь идёт о гражданах России и Белоруссии, имеющих соответствующую аккредитацию.
Всех задержанных отпустили утром 29 августа. Двое россиян были высланы, а гражданина Белоруссии ждёт судебный процесс.
В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал задержания репортёров в Белоруссии. По его словам, произошедшее является ничем иным, как «атакой на свободу прессы».
В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал, что в Минске участницы женского марша отбили у сотрудников ОМОНа задержанного мужчину.
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Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МИД , ИТАР-ТАСС , Минск
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