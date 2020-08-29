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Турция заявила об угрозе военного конфликта с Грецией 

Общественная служба новостей 45 минут назад
Турция предупредила о войне с Грецией
Фото: Reuters
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил в интервью агентству Anadolu, что турецкие власти готовы на любые шаги в целях защиты границы территориальных вод в Средиземном море. Он отметил, что турецкие власти считают планы Греции расширить их в Ионическом море с шести до двенадцати морских миль угрозой военного конфликта. Ранее греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщил, что страна уже поставила в известность Италию и Албанию.

«Анкара предпримет все необходимое для защиты каждого квадратного сантиметра своих вод в Средиземноморье. Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта», — уточнил Октай.

По словам турецкой стороны, европейские власти пытаются мешать ей проводить геологоразведку месторождений в Средиземноморье. Октай отметил, что Турция не откажется от своих планов в регионе и не уступит ни в Средиземном, ни в Эгейском морях.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что над Средиземным морем ВВС Турции зафиксировали 6 самолетов Греции. Для перехвата военные подняли в воздух истребители F-16.
Сообщение Турция заявила об угрозе военного конфликта с Грецией появились сначала на Общественная служба новостей.
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В мире , Кириакос Мицотакис , Греция , Турция
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