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Белорусский завод загорелся после визита Лукашенко 

Lenta.ru 31 минуту назад
Завод загорелся после визита Лукашенко
Фото: Telegram-канал Tut.by
На молочном заводе в Орше произошел пожар, загорелся цех по по производству сыров. Об этом сообщает Tut.by.
На месте находится пять автомобилей МЧС, две скорые, приехала также аварийная газовая служба. Очаги возгорания удалось локализовать, сведений о пострадавших нет. Подразделения МЧС продолжают ликвидацию пожара.
28 августа предприятие по производству молочной продукции ООО «Савушкин-Орша» посещала с рабочим визитом группа высокопоставленных чиновников во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Выступая перед работниками молокозавода, он заявил о конце «вакханалии» с протестами. Лукашенко подчеркнул важность эффективной работы всех предприятий, как государственных, так и частных для достижения высоких экономических результатов.

«Надо утихомириться, и им тоже за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет», — сказал президент.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».
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В мире , Александр Лукашенко , МЧС
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