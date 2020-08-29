Завод загорелся после визита Лукашенко

На молочном заводе в Орше произошел пожар, загорелся цех по по производству сыров. Об этом сообщает Tut.by.

На месте находится пять автомобилей МЧС , две скорые, приехала также аварийная газовая служба. Очаги возгорания удалось локализовать, сведений о пострадавших нет. Подразделения МЧС продолжают ликвидацию пожара.

28 августа предприятие по производству молочной продукции ООО «Савушкин-Орша» посещала с рабочим визитом группа высокопоставленных чиновников во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Выступая перед работниками молокозавода, он заявил о конце «вакханалии» с протестами. Лукашенко подчеркнул важность эффективной работы всех предприятий, как государственных, так и частных для достижения высоких экономических результатов.

«Надо утихомириться, и им тоже за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет», — сказал президент.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».