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В Минске прошел многотысячный женский марш солидарности (ФОТО) 

Newsru.com и ещё 30 1 час назад
В Минске прошел многотысячный женский марш
Фото: РИА Новости
В Минске несколько тысяч женщин с цветами, бело-красно-белыми флагами и плакатами провели акцию солидарности с пострадавшими от действий силовиков в ходе акций протеста. Сначала они выстроились в цепь на площади Победы, туда подъехало несколько автозаков. Омоновцы просили девушек разойтись и переписывали их личные данные.
Затем колонна двинулась вдоль перекрытого проспекта Независимости в сторону Октябрьской площади. ОМОН преградил им путь, тогда участницы шествия вышли на проезжую часть, где в линию выстроили микроавтобусы, и начали скандировать "Пропускай!" После этого женщины продолжили движение в сторону Уручья, сопровождаемые колонной автозаков, пишет Onliner.
Участницы женского марша несли плакаты: "Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом", "Место женщины у плиты, могильной плиты диктатуры", "Сам ты крыса", "С гнилым луком борщ не сварить". На пешеходном переходе у здания "Вечернего Минска" люди в штатском пытались произвести задержания в середины колонны, пока люди ждали зеленого сигнала светофора. Женщины не дали этого сделать.
По оценке Tut.by, в женском марше приняли участие более 10 тысяч человек. На акцию пришла член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. В Минске "в целях обеспечения безопасности пассажиров" на вход и выход закрывали станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина" и "Площадь Победы". Поезда следовали мимо них без остановки.
На марш также пришла 73-летняя Нина Багинская, ставшая узнаваемым лицом белорусских протестов после видео, на котором она, держа в руках бело-красно-белый флаг, заявила попытавшемуся остановить ее омоновцу "Я гуляю" и прошла дальше.
ОМОН несколько раз пытался разбить женскую колонну, в районе Академии наук навстречу девушкам вышли силовики в форме внутренних войск. По пути к площади Бангалор бойцы попытались сдержать колонну, но женщины прорвали цепь, так что силовики сами оказались в окружении. Участницы шествия также несколько раз не дали задержать мужчин.
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Комментарии 2
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Мария Колесникова , РАН , "Вечерний Минск" , Минск
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