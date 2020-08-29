Бибилов отправил правительство в отставку

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил от должности главу правительства Эрика Пухаева, а также отправил в отставку правительство республики. Исполнять обязанности премьера будет зампредседателя правительства Геннадий Бекоев, следует из обнародованного на сайте президента страны текста указа.
"Постановляю: освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Южная Осетия на Бекоева Геннадия Борисовича", — говорится в документе.