Бибилов отправил правительство в отставку

"Постановляю: освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Южная Осетия на Бекоева Геннадия Борисовича", — говорится в документе.