Россиянин из ЧВК объяснил свое задержание в Минске

Один из 33 задержанных в Минске бойцов частной военной компании (ЧВК) из России раскрыл свою версию произошедшего с ними в Белоруссии . Об этом он рассказал в интервью WarGonzo, опубликованном на YouTube-канале издания.

По мнению россиянина, за их задержанием стоят украинские спецслужбы.

«Спецслужбы Украины решили как можно больше россиян, причастных к Донбассу, Сирии, некоторых не причастных ни к чему, просто когда-то служивших в органах, вытащить на территорию Украины для последующего обмена. Это лично наше мнение», — сказал боец ЧВК.

Он также отметил, что в организации операции могла участвовать «какая-то другая третья страна».

В том же интервью россиянин рассказал о встрече со старшим сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктором. По словам бойца ЧВК, Лукашенко-младший заявил, что, «так как не приехал Генпрокурор РФ и Генпрокурор Украины, было принято решение президентом республики Беларусь вернуть вас на родину».

Задержание россиян в Белоруссии произошло 29 июля. По данным Минска, они готовили беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» были переданы России.