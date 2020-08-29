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Судьба Белоруссии. Главное

Задержанный в Минске россиянин из ЧВК раскрыл свою версию произошедшего 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин из ЧВК объяснил свое задержание в Минске
Фото: телеканал «Беларусь 1»
Один из 33 задержанных в Минске бойцов частной военной компании (ЧВК) из России раскрыл свою версию произошедшего с ними в Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью WarGonzo, опубликованном на YouTube-канале издания.
По мнению россиянина, за их задержанием стоят украинские спецслужбы.

«Спецслужбы Украины решили как можно больше россиян, причастных к Донбассу, Сирии, некоторых не причастных ни к чему, просто когда-то служивших в органах, вытащить на территорию Украины для последующего обмена. Это лично наше мнение», — сказал боец ЧВК.

Он также отметил, что в организации операции могла участвовать «какая-то другая третья страна».
В том же интервью россиянин рассказал о встрече со старшим сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктором. По словам бойца ЧВК, Лукашенко-младший заявил, что, «так как не приехал Генпрокурор РФ и Генпрокурор Украины, было принято решение президентом республики Беларусь вернуть вас на родину».
Задержание россиян в Белоруссии произошло 29 июля. По данным Минска, они готовили беспорядки перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что некоторые из задержанных воевали в Донбассе и имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но в итоге 32 «вагнеровца» были переданы России.
Президент России Владимир Путин опроверг версию белорусской стороны и назвал произошедшее акцией спецслужб Украины и США.
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Комментарии 21
В мире , Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск , Сирия
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