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Евросоюз раскритиковал Турцию за нарушения прав человека 

News.ru 2 часа назад
Евросоюз раскритиковал Турцию
Фото: Reuters
Евросоюз отреагировал на смерть заключённого после голодовки в турецкой тюрьме.
Как передаёт «Интерфакс», представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) 29 августа заявил, что ЕС «глубоко опечален смертью Эбру Тимтик, юриста, которая голодала 238 дней после её осуждения в 2019 году за предполагаемое участие в террористической организации».
Сотрудник ЕВС добавил, что случай Тимтик стал уже четвёртым в 2020 году, когда заключённые умирают в результате голодовки в турецких тюрьмах. По словам еврочиновника, «трагический исход» этих попыток добиться справедливого разбирательства в суде показывает, что Турция должна незамедлительно исправить ситуацию с правами человека в стране, которая заметно ухудшилась в последнее время. Кроме того, представитель ЕВС указал на недостатки в турецкой судебной системе.
Ранее Евросоюз пригрозил Анкаре санкциями, за деятельность по разведке природных ресурсов, которую Турция ведёт в Восточном Средиземноморье, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Европа , ЕС , Турция
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