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Судьба Белоруссии. Главное

ЕС, США, Великобритания и Швейцария призвали Минск прекратить насилие против народа 

ТАСС и ещё 1 49 минут назад
Три страны и ЕС совместно обратились к Белоруссии
Фото: ТАСС
Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства, в частности, в области защиты прав человека. Об этом говорится в опубликованном в субботу на сайте британского правительства совместном заявлении дипломатических представительств этих стран и объединения европейских государств.

"Мы призываем власти Белоруссии соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека", — говорится в заявлении.

Страны также призвали расследовать злоупотребления и преступления, совершенные во время протестных акций, и привлечь виновных к ответственности.
В заявлении также содержится призыв к властям Белоруссии "прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан" и требование "немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных".
Накануне аналогичное заявление было распространено дипломатическими представительствами стран в Минске.
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Комментарии 27
В мире , Европа , Белоруссия в огне , ЕС , Минск , США , Великобритания , Швейцария
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