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СМИ рассказали о загадочном сообщении северокорейской радиостанции 

РИА Новости и ещё 3 54 минуты назад
КНДР передала тайное послание через Youtube
Фото: РИА Новости
Youtube-канал северокорейской государственной радиостанции Pyongyang Broadcast Service загрузил, а затем удалил или скрыл в субботу странное сообщение с набором цифровых кодов, что южнокорейские СМИ назвали возможным "зашифрованным посланием" спецагентам КНДР за границей.
Как сообщила газета "Чосон-Ильбо", видео длиной примерно полторы минуты под названием "0100011001-001" было загружено на Youtube в субботу утром и содержало "задание по повторению базовой информации об информационных технологиях Университета дистанционного образования для экспедиционных агентов 719. " Женщина-диктор в ролике зачитала словосочетания вроде "страница 564 — номер 23", "страница 479 — номер 19, "страница 694 — номер 20" и другие цифры, заявила газета.
Как утверждают южнокорейские СМИ, это первый раз, когда КНДР использует Youtube-канал для передачи сообщений своим разведчикам, хотя само радио проводит такие трансляции периодически, еще с периода холодной войны. Последний раз в этом году подобные сообщения транслировались 7 и 13 марта.
В то же время сообщение похожего содержания, но с другими цифрами, размещено в описании самого Youtube-канала Pyongyang Broadcast Service. Неизвестно, с какого момента оно присутствует на канале, однако это дает основания полагать, что это не "первый раз", когда тот используется для трансляции "кодированных" сообщений.

"Страница 340 — номер 13, страница 540 — номер 4, 00001144 — 0005550 — 00005870 — 000000746 — 05555066 — 00004485 — 00000014 — 00040008 — 0000960 — 2224000 — 00004000 — 0000070 000121001 — это задание по повторению базовой информации об информационных технологиях Университета дистанционного образования для экспедиционных агентов", — говорится в описании канала.

Видео "0100011001-001" на данный момент более не отображается на странице канала. Как сообщило агентство Рёнхап, его успели посмотреть как минимум 2,5 тысячи человек.
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В мире , КНДР
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