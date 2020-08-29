Зеленского обвинили в навязывании украинцам комплекса

"Зеленский хотел продемонстрировать, что в нашей стране есть два государства — первого сорта и второго сорта. Одни болеют за одни вещи, другие убеждены совсем в других ценностях. То, что прозвучало на Софиевской площади — это желание власти навязать обществу комплекс малоросса", — отметил Синютка в эфире телеканала "NTA".