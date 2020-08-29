Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке навязать «комплекс малоросса» 

РИА Новости и ещё 5 4 часа назад
Зеленского обвинили в навязывании украинцам комплекса
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады от партии "Европейская Солидарность" Олег Синютка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается навязать украинцам "комплекс малоросса".
Так парламентарий отреагировал на проведение и организацию в Киеве концерта по случаю Дня независимости Украины, на котором исполнялись песни на русском языке.

"Зеленский хотел продемонстрировать, что в нашей стране есть два государства — первого сорта и второго сорта. Одни болеют за одни вещи, другие убеждены совсем в других ценностях. То, что прозвучало на Софиевской площади — это желание власти навязать обществу комплекс малоросса", — отметил Синютка в эфире телеканала "NTA".

По его словам, этот комплекс украинцы "долго и так рьяно убивали", однако окончательно сделать это им так и не удалось.
Последние новости
"Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Витамин, который способен остановить размножение коронавируса Витамин, который способен остановить размножение коронавируса
В мире , Украина , Олег Синютка , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ раскрыли, кто пытается свергнуть Лукашенко
В РФ раскрыли, кто пытается свергнуть Лукашенко
В Минске начался «Марш новой Беларуси»
В Минске начался «Марш новой Беларуси»
«Ненавистный русский»: как Рига будет говорить с Москвой
«Ненавистный русский»: как Рига будет говорить с Москвой
Запад вдруг изменил отношение к Лукашенко
Запад вдруг изменил отношение к Лукашенко
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение