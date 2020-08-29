Страна СНГ открыла границу россиянам

С 1 сентября россияне смогут въезжать в Молдавию , сообщает издание newsmaker.md со ссылкой на соответствующее решение Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

Таким образом, Россия вошла в число стран "зеленой зоны", в которых зарегистрировано менее 50 случаев заражения COVID-19 на сто тысяч человек. Кроме того, граждане Молдавии, вернувшиеся из этих стран, не будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Накануне Министерство здравоохранения Молдавии опубликовало список стран "красной зоны", в который вошли Украина, Румыния, США, Испания, Израиль, Франция и другие.

Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию, в ближайшее время въезд россиянам может разрешить Польша.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф