Макрон обратился с требованием к РФ из-за Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает от России открытого расследования инцидента с оппозиционным блогером Алексеем Навальным.
Макрон заверил, что «обеспокоен». Он намерен требовательно относиться к России в плане расследования, передаёт «Интерфакс».
Самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске 20 августа. Блогеру стало плохо, его доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Затем, по настоянию родственников, перевезли на лечение в Германию, в клинику Charite.
Немецкие врачи заявили, что нашли в организме блогера ингибиторы холинэстеразы, однако до сих пор не сделали конкретные выводы о том, что случилось. Окружение Навального настаивает, что его отравили.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Анатолий Вассерман заявил: смерть Навального выгодна только его подельникам.