Макрон обратился с требованием к РФ из-за Навального

Макрон заверил, что «обеспокоен». Он намерен требовательно относиться к России в плане расследования, передаёт «Интерфакс».

Самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске 20 августа. Блогеру стало плохо, его доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Затем, по настоянию родственников, перевезли на лечение в Германию, в клинику Charite.

Немецкие врачи заявили, что нашли в организме блогера ингибиторы холинэстеразы, однако до сих пор не сделали конкретные выводы о том, что случилось. Окружение Навального настаивает, что его отравили.