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Судьба Белоруссии. Главное

Макрон потребовал от РФ открытого расследования дела Навального 

Майк Габриелян 35 минут назад
Макрон обратился с требованием к РФ из-за Навального
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает от России открытого расследования инцидента с оппозиционным блогером Алексеем Навальным.
Макрон заверил, что «обеспокоен». Он намерен требовательно относиться к России в плане расследования, передаёт «Интерфакс».
Самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске 20 августа. Блогеру стало плохо, его доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Затем, по настоянию родственников, перевезли на лечение в Германию, в клинику Charite.
Немецкие врачи заявили, что нашли в организме блогера ингибиторы холинэстеразы, однако до сих пор не сделали конкретные выводы о том, что случилось. Окружение Навального настаивает, что его отравили.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Анатолий Вассерман заявил: смерть Навального выгодна только его подельникам.
В мире , Анатолий Вассерман , Алексей Навальный , Эммануэль Макрон , Интерфакс , Франция
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