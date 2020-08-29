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Умер актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в «Черной пантере» 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Умер исполнитель роли Черной Пантеры
Фото: EPA
Актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера" (Black Panther, 2018), умер от рака в возрасте 43 лет. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (АР) со ссылкой на заявление его семьи.

"Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил вам множество фильмов, которые вы полюбили", — приводит агентство текст письма.

АР отмечает, что у Боузмана был диагностирован рак толстой кишки четыре года назад. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении семьи.
Боузман родился в США в 1976 году. Он играл в таких фильмах, как "Правосудие" (Justified, 2011), "42" (2013), "Боги Египта" (Gods of Egypt, 2016), "Первый мститель: Противостояние" (Captain America: Civil War, 2016), "Маршалл" (Marshall, 2017), "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018), "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame, 2019), "21 мост" (21 Bridges, 2019), "Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods, 2020).
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В мире , Чедвик Боузман
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