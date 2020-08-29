Число случаев коронавируса выросло в Чехии

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Чехии возросло на 486 и достигло 23 777.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Общее число летальных исходов в Чехии составило 419.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 17 497 пациентов с коронавирусом.