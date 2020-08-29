Число случаев коронавируса выросло в Чехии

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Чехии возросло на 486 и достигло 23 777.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Общее число летальных исходов в Чехии составило 419.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 17 497 пациентов с коронавирусом.
Ранее депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.