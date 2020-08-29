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Число случаев коронавируса в Чехии достигло 23 777 

RT на русском 7 часов назад
Число случаев коронавируса выросло в Чехии
Фото: Reuters
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Чехии возросло на 486 и достигло 23 777.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Общее число летальных исходов в Чехии составило 419.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 17 497 пациентов с коронавирусом.
Ранее депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
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В мире , Еврокомиссия , Чехия
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