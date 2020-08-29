Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

В Швеции начались беспорядки из-за сожжения Корана 

Lenta.ru и ещё 11 9 часов назад
В Швеции начались беспорядки из-за сожжения Корана
Фото: Reuters
В шведском городе Мальме начались беспорядки после того, как антиисламские активисты сожгли Коран. Об этом сообщает телеканал STV.
Массовые беспорядки с применением насилия начались вечером в пятницу, 28 августа, в районе Русенгорд. В них принимали участие около 300 человек. Вышедшие на улицы полностью заблокировали дорожное движение, использовали салюты и петарды, бросали в полицию брусчатку и бутылки. Нападениям подверглась и служба спасения. Известно, что недовольные акцией повредили несколько машин правоохранителей и спасателей. Во время беспорядков начался пожар, в который граждане бросали покрышки и мусор.

«Сейчас мы боремся с происходящими беспорядками. Неспокойно во всем районе. У нас нет контроля над ситуацией, и она вызывает беспокойство», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь местной полиции Рикард Лундквист.

Несколько дней назад уличный художник и провокатор Дан Парк, ранее судимый за разжигание межнациональной розни, обратился к городским властям за разрешением на проведение перед Исламским центром в Русенгорде манифестации на тему последствий исламизации Скандинавии. В рамках акции он планировал сжечь Коран.
Полиция и суд отказали Парку в разрешении, отметив, что угроза общественному порядку представляется настолько большой, что свобода митингов и демонстраций может быть ограничена. Тем не менее акция все-таки состоялась. Ее организовали члены датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс».
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Последние новости
Умер исполнитель роли Черной Пантеры Умер исполнитель роли Черной Пантеры Трамп объявил о самой мощной национальной мобилизации Трамп объявил о самой мощной национальной мобилизации В центре Москвы автомобиль замглавы Минобороны Евкурова попал в ДТП В центре Москвы автомобиль замглавы Минобороны Евкурова попал в ДТП
Комментарии 14
В мире , Мальме , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Белорусская оппозиция ответила Путину
Белорусская оппозиция ответила Путину
На Украине заявили о начале войны
На Украине заявили о начале войны
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение