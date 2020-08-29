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В США зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 5 10 часов назад
В США зарегистрировали повторное заражение COVID
Фото: Reuters
Об этом сообщает The New York Times. Два других случая были выявлены в Европе, еще один — в Гонконге.
По его данным, повторно COVID-19 заразился 25-летний житель города Рино (штат Невада), при этом заболевание протекает в тяжелой форме. Впервые американец почувствовал недомогание в марте, тест на коронавирус показал положительный результат. В конце мая мужчина вновь обратился к врачам, и на рентгеновским снимке легких врачи обнаружили следы, характерные для заражения коронавирусом. Между двумя заражениями прошло 48 дней.
При этом отмечается, что после первого выздоровления медики не проверяли его кровь на антитела к COVID-19. После повторного заражения их наличие удалось зарегистрировать.
Директор лаборатории в штате Невада Марк Пандори заявил, что в настоящее время неизвестно, почему во второй раз заболевание протекает тяжелее. Он предположил, что это может быть связано с биологическими причинами. Также эксперты высказывают догадки, что у пациента не выработались антитела после первого заражения или что его иммунный ответ был подавлен большой дозой вируса во второй раз.
По данным на 28 августа, в мире насчитывается более 24,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 833 тысяч скончались, еще 16 миллионов выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США — там вирусом заражены 5,9 миллиона человек, более 180 тысяч скончались. В пятерку стран с наибольшим числом заболеваний COVID-19 также входят Бразилия, Индия, Россия и Перу.
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