В США зарегистрировали повторное заражение COVID

Об этом сообщает The New York Times. Два других случая были выявлены в Европе, еще один — в Гонконге.

По его данным, повторно COVID-19 заразился 25-летний житель города Рино (штат Невада), при этом заболевание протекает в тяжелой форме. Впервые американец почувствовал недомогание в марте, тест на коронавирус показал положительный результат. В конце мая мужчина вновь обратился к врачам, и на рентгеновским снимке легких врачи обнаружили следы, характерные для заражения коронавирусом. Между двумя заражениями прошло 48 дней.

При этом отмечается, что после первого выздоровления медики не проверяли его кровь на антитела к COVID-19. После повторного заражения их наличие удалось зарегистрировать.

Директор лаборатории в штате Невада Марк Пандори заявил, что в настоящее время неизвестно, почему во второй раз заболевание протекает тяжелее. Он предположил, что это может быть связано с биологическими причинами. Также эксперты высказывают догадки, что у пациента не выработались антитела после первого заражения или что его иммунный ответ был подавлен большой дозой вируса во второй раз.

По данным на 28 августа, в мире насчитывается более 24,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 833 тысяч скончались, еще 16 миллионов выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США — там вирусом заражены 5,9 миллиона человек, более 180 тысяч скончались. В пятерку стран с наибольшим числом заболеваний COVID-19 также входят Бразилия, Индия, Россия и Перу.