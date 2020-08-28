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Судьба Белоруссии. Главное

Сын Лукашенко рассказал, что ждет Белоруссию 

Аргументы Недели и ещё 1 40 минут назад
Сын Лукашенко рассказал, что ждет Белоруссию
Фото: РИА Новости
Старший сын белорусского лидера Александра Лукашенко прокомментировал происходящие в стране протесты. Виктор Александрович надеется на то, что обстановка в Белоруссии скоро наладится.
Как он отметил, в Белоруссии на самом деле "есть определённые нехорошие ситуации". Но со временем все стабилизируется, "люди возьмут голову в руки". Результатом станет то, что жители страны снова станут "единой неделимой нацией".
Сегодня Виктор Лукашенко принял участие в велопробеге в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. На велосипеде он и приехал на стадион "Минск-Арена", где проходит митинг в поддержку его отца.
Ранее Александр Лукашенко попросил не критиковать его за то, что он взял в руки автомат. Белорусский президент уверяет, что он не то что стрелять, даже пальцем в свой народ никогда не показывал.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Виктор Лукашенко
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