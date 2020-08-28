Сын Лукашенко рассказал, что ждет Белоруссию 

Старший сын белорусского лидера Александра Лукашенко прокомментировал происходящие в стране протесты. Виктор Александрович надеется на то, что обстановка в Белоруссии скоро наладится.

Как он отметил, в Белоруссии на самом деле "есть определённые нехорошие ситуации". Но со временем все стабилизируется, "люди возьмут голову в руки". Результатом станет то, что жители страны снова станут "единой неделимой нацией".

Сегодня Виктор Лукашенко принял участие в велопробеге в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. На велосипеде он и приехал на стадион "Минск-Арена", где проходит митинг в поддержку его отца.

Ранее Александр Лукашенко попросил не критиковать его за то, что он взял в руки автомат. Белорусский президент уверяет, что он не то что стрелять, даже пальцем в свой народ никогда не показывал.