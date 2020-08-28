Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

ЕС выступил за международное расследование произошедшего с Навальным 

РИА Новости 51 минуту назад
ЕС выступил с заявлением по ситуации с Навальным
Фото: ТАСС
Главы МИД Европейского союза выступают за международный статус расследования ситуации с Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после неформальной встречи глав МИД стран ЕС, прошедшей в Берлине.

"Мы единодушно пришли к выводу, что все мы поддерживаем и тем самым ЕС должен поддержать требование к российским властям придать международный статус этому расследованию", — цитирует Рау агентство РАР.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время, по заявлению МВД, криминалисты осмотрели гостиничный номер оппозиционера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.
Между тем в МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Последние новости
"Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Витамин, который способен остановить размножение коронавируса Витамин, который способен остановить размножение коронавируса
Комментарии 118
В мире , Алексей Навальный , Александр Мураховский , МИД , ЕС , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости , Москва , Омск , Польша , Томск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будет другой человек»: Невзоров о состоянии Навального
«Будет другой человек»: Невзоров о состоянии Навального
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение