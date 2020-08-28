ЕС выступил с заявлением по ситуации с Навальным

"Мы единодушно пришли к выводу, что все мы поддерживаем и тем самым ЕС должен поддержать требование к российским властям придать международный статус этому расследованию", — цитирует Рау агентство РАР.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска Москву . По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.

Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.

Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время, по заявлению МВД , криминалисты осмотрели гостиничный номер оппозиционера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.

Между тем в МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.