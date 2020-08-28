Минск предостерег Киев от вмешательства в дела Белоруссии 

"Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности на Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне".