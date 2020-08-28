Минск предостерег Киев от вмешательства в дела Белоруссии 

Минск расценил призывы Киева к проведению новых выборов в Белоруссии как попытку вмешаться во внутренние дела республики, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
По его словам, власти "внимательно ознакомились с содержанием прозвучавших в последние дни многочисленных высказываний руководства МИД Украины по белорусской тематике".
"Полностью разделяем тезис о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела Беларуси. Этот постулат незыблем для нас", — подчеркнул он.
Как отметил пресс-секретарь МИД, "руководство МИД Украины противоречит само себе".
"Это больно констатировать с учетом того, что Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы каким-либо образом участвовали в разжигании нестабильности на Украине, шли на ограничение контактов с украинскими друзьями на любом уровне".
Он заверил, что Минск всегда очень аккуратно и взвешенно подходил и будет подходить к сотрудничеству со всеми соседями, особенно с Украиной, "чтобы потом не объяснять своим людям допущенные ошибки эмоциями и геополитической конъюнктурой".
Как ранее сегодня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в Киеве считают, что белорусские выборы имели "существенные недостатки" и не соответствовали "общим стандартам, принятым в этой сфере". По его словам, честное и справедливо организованное голосование могло бы "дать ответ на много ключевых вопросов в Белоруссии".
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор, Тихановская уехала в Литву.
В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших демонстрантах.
В дальнейшем белорусские силовики перестали применять жесткие методы для пресечения несанкционированных акций.