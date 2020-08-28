Чиновник занялся сексом с секретаршей перед коллегами 

На Филиппинах чиновник занялся сексом с секретаршей во время онлайн-совещания, забыв выключить камеру. Об этом пишет Daily Mail

Глава районной администрации в провинции Кавите присоединился к видеоконференции со своими коллегами в Zoom. Начальник подошел к компьютеру и провел некие манипуляции с экраном, намереваясь отключить изображение и звук. После этого он подошел к сидящей в кабинете женщине и занялся с ней сексом.

Удивленные подчиненные наблюдали за любовными утехами босса в прямом эфире, а один из них заснял происходящее и разместил ролик в интернете.

Коллеги идентифицировали любовницу чиновника — ею оказалась его секретарша, которая по совместительству исполняла обязанности бухгалтера районной администрации.

После обнародования видео возмущенные местные жители потребовали отставки главы района. В Департаменте внутренних дел и местного самоуправления уже пообещали уволить чиновника в кратчайшие сроки.

Ни глава администрации, ни его секретарша больше не появлялись в офисе после скандала.

Ранее «Рамблер» писал, как 66-летняя мексиканский сенатор разделась во время проведения государственного онлайн-совещания. Убежденная в том, что окончила сеанс видеоконференции в Zoom, сенатор сняла блузку и бюстгальтер, оголив грудь.