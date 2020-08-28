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Чиновник занялся сексом с секретаршей перед коллегами 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Чиновник занялся сексом с секретаршей перед коллегами
Фото: Pixabay
На Филиппинах чиновник занялся сексом с секретаршей во время онлайн-совещания, забыв выключить камеру. Об этом пишет Daily Mail.
Глава районной администрации в провинции Кавите присоединился к видеоконференции со своими коллегами в Zoom. Начальник подошел к компьютеру и провел некие манипуляции с экраном, намереваясь отключить изображение и звук. После этого он подошел к сидящей в кабинете женщине и занялся с ней сексом.
Удивленные подчиненные наблюдали за любовными утехами босса в прямом эфире, а один из них заснял происходящее и разместил ролик в интернете.
Коллеги идентифицировали любовницу чиновника — ею оказалась его секретарша, которая по совместительству исполняла обязанности бухгалтера районной администрации.
После обнародования видео возмущенные местные жители потребовали отставки главы района. В Департаменте внутренних дел и местного самоуправления уже пообещали уволить чиновника в кратчайшие сроки.
Ни глава администрации, ни его секретарша больше не появлялись в офисе после скандала.
Ранее «Рамблер» писал, как 66-летняя мексиканский сенатор разделась во время проведения государственного онлайн-совещания. Убежденная в том, что окончила сеанс видеоконференции в Zoom, сенатор сняла блузку и бюстгальтер, оголив грудь.
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
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В мире , Филиппины
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