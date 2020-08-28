Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране стабилизируется. По его мнению, настало время заниматься экономическими вопросами. Он также пригрозил ответить странам, которые введут против республики санкции. Наряду с этим Лукашенко добавил, что Белоруссия пока сама справляется с существующими угрозами и помощью Москвы Минск не пользовался. Ранее Владимир Путин сообщил о формировании резерва силовиков для поддержки Белоруссии в случае обострения обстановки. В Кремле выразили надежду, что Минск не столкнётся с «крайней ситуацией», при которой потребуется помощь российских силовиков.

Президент Белорусси Александр Лукашенко выразил мнение, что ситуация в республике стабилизируется и приходит время заниматься экономическими вопросами.

«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — сказал он.

Белорусский лидер также пригрозил ответить странам, которые введут против республики санкции. В этой связи Лукашенко упомянул, что уже поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они (поляки и литовцы. — RT) ещё в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Чёрное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго. — RT) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — сказал президент в беседе с работниками ООО «Савушкин-Орша».

Наряду с этим белорусский лидер призвал страны Евросоюза задуматься над тем, во что может превратиться европейский регион, если ситуация в Белоруссии станет более напряжённой.

«Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Белоруссии. — RT) полыхнёт. Вы же прекрасно понимаете», — приводит БЕЛТА его слова.

По мнению Лукашенко, если власти «прозевают», то Белоруссия может превратиться в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы».

«Им (западным странам. — RT) не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию», — сказал белорусский лидер.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Действующий глава государства Александр Лукашенко получил поддержку 80,1% избирателей. Его ближайший оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов жителей республики.

После обнародования предварительных результатов выборов по всей Белоруссии начались масштабные акции протеста. Участники этих митингов требовали ухода Лукашенко с поста главы государства и проведения новых выборов. В первые дни акции протеста сопровождались столкновениями между силовиками и демонстрантами, однако позднее выступления недовольных итогами выборов стали проходить мирно.

Позиция России

В Москве исходят из того, что сформированный в России резерв силовиков для помощи Белоруссии не придётся использовать.

Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков , «здесь очень важно отдавать отчёт, что это именно резерв, нет необходимости как-то его задействовать».

«Он (резерв. — RT) состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в… договоре о коллективной безопасности и договоре о Союзном государстве», — заявил Песков.

В Кремле отметили, что Путин исходит из того, что этот резерв никак не будет использован. Песков добавил, что в Москве надеются, что Белоруссия не столкнётся с такой «крайней ситуацией».

Напомним, что 27 августа Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия 1». Глава государства рассказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв силовиков, которые могут оказать помощь соседней республике. Путин подчеркнул, что использование этих сил возможно только в том случае, если экстремистские элементы в республике перейдут определённые границы.

Александр Лукашенко заявил, что ни один солдат из России не пересёк белорусскую границу. По его словам, власти Белоруссии пока справляются сами с ситуацией в стране.

«Ни один солдат из России не пересёк нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дёрнется на западной границе Союзного государства», — сказал он.

Вместе с тем он заявил, что в случае внешней агрессии Белоруссия и РФ должны задействовать совместную группировку войск.