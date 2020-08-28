Европа и Китай объединяются против главного врага

Самая большая проблема Китая и Европы – это Америка и ее подстрекательство. Но «Жэньминь жибао» уверена: попытки США создать антикитайскую коалицию обречены на провал. У европейских стран с ними слишком разные взгляды. А вот с Китаем, напротив, много общего.
25 августа член Госсовета КНР
и министр иностранных дел Китая Ван И начал турне, в ходе которого посетит пять стран Европы. Первой остановкой стала Италия
, после чего Ван И посетит Нидерланды
, Францию
, Германию
и Норвегию
. Это первая заграничная поездка главы китайского МИДа
после вспышки эпидемии нового типа коронавируса. Международная общественность также напоминает о другом важном факторе — нынешней напряженности в китайско-американских отношениях. Десять дней назад госсекретарь США Майк Помпео завершил свой визит в четыре страны Центральной и Восточной Европы, одной из главных задач его поездки было провоцирование отношений между Европой и Китаем.
Вашингтон мобилизует новую холодную войну на двух фронтах. Американцы занимаются подстрекательством, создают группировки, пытаются сформировать «антикитайский союз». Европа, без сомнений, является первой целью Вашингтона. Во время своего визита в европейские страны Помпео прикладывал все усилия для того, чтобы европейские страны сотрудничали с США против Китая.
Целью визита Ван И в Европу является продолжение совместной работы в борьбе с эпидемией, поддержание единства и развития Европы, а также укрепление китайско-европейских отношений, защита мира и развития на планете.
Многие европейские страны — традиционные союзники США, но они также поддерживают отношения дружбы и сотрудничества с Китаем. Это означает, что страны с разными политическими строями, идеологиями и социальными цивилизациями по-прежнему могут поддерживать сотрудничество. Китайско-европейские отношения в этом плане стали положительным примером, кроме этого, стороны накопили ценный опыт. Самая большая проблема, стоящая перед КНР и Европой в настоящее время, заключается в устранении сильного вмешательства и подрыва со стороны США.
Соединенные Штаты заставляют Европу выбирать между собственными государственными и региональными интересами и политическими предубеждениями Вашингтона. Новая холодная война, очевидно, не пользуется популярностью.
Факты свидетельствуют о том, что союзнические отношения между США и Европой не могут автоматически быть преобразованы в единый фронт борьбы против Китая. Вашингтону вряд ли удастся осуществить цель по созданию трансатлантического «антикитайского союза».
Причина, по которой Китай и Европа могут стремиться к единению при сохранении различий и благоприятно развиваться, заключается в том, что стороны преследуют общие интересы, а также придерживаются схожей позиции по важным глобальным вопросам, а именно по защите мультилатерализма и свободной торговли. Визит Ван И в Европу в такой особенный период непременно будет способствовать продвижению взаимовыгодного сотрудничества между КНР и Европой. Только благодаря совместным усилиям двух сторон, их постоянному укреплению и увеличению общих интересов можно будет выбраться из-под влияния третьих стран, упрочить свои позиции и продолжать двигаться вперед.