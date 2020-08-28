Самая большая проблема Китая и Европы – это Америка и ее подстрекательство. Но «Жэньминь жибао» уверена: попытки США создать антикитайскую коалицию обречены на провал. У европейских стран с ними слишком разные взгляды. А вот с Китаем, напротив, много общего.

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Францию, Германию и 25 августа член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И начал турне, в ходе которого посетит пять стран Европы. Первой остановкой стала Италия , после чего Ван И посетит Нидерланды Норвегию . Это первая заграничная поездка главы китайского МИДа после вспышки эпидемии нового типа коронавируса. Международная общественность также напоминает о другом важном факторе — нынешней напряженности в китайско-американских отношениях. Десять дней назад госсекретарь США Майк Помпео завершил свой визит в четыре страны Центральной и Восточной Европы, одной из главных задач его поездки было провоцирование отношений между Европой и Китаем.

Вашингтон мобилизует новую холодную войну на двух фронтах. Американцы занимаются подстрекательством, создают группировки, пытаются сформировать «антикитайский союз». Европа, без сомнений, является первой целью Вашингтона. Во время своего визита в европейские страны Помпео прикладывал все усилия для того, чтобы европейские страны сотрудничали с США против Китая.

Целью визита Ван И в Европу является продолжение совместной работы в борьбе с эпидемией, поддержание единства и развития Европы, а также укрепление китайско-европейских отношений, защита мира и развития на планете.

Многие европейские страны — традиционные союзники США, но они также поддерживают отношения дружбы и сотрудничества с Китаем. Это означает, что страны с разными политическими строями, идеологиями и социальными цивилизациями по-прежнему могут поддерживать сотрудничество. Китайско-европейские отношения в этом плане стали положительным примером, кроме этого, стороны накопили ценный опыт. Самая большая проблема, стоящая перед КНР и Европой в настоящее время, заключается в устранении сильного вмешательства и подрыва со стороны США.

Соединенные Штаты заставляют Европу выбирать между собственными государственными и региональными интересами и политическими предубеждениями Вашингтона. Новая холодная война, очевидно, не пользуется популярностью.

Факты свидетельствуют о том, что союзнические отношения между США и Европой не могут автоматически быть преобразованы в единый фронт борьбы против Китая. Вашингтону вряд ли удастся осуществить цель по созданию трансатлантического «антикитайского союза».