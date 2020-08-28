Пашинян угодил в связанный с РФ крупный скандал

Армении набирает обороты скандал с контрабандой сигарет в Россию , в которой обвиняют не только депутатов парламента от правительственного блока, но и родственников, а также непосредственное окружение премьер-министра страны Никола Пашиняна.

9 мая уже в Воронеже был задержан второй самолет с контрабандными сигаретами из Армении. Произошло это, напомним, в разгар коронавирусной пандемии и «сам факт, что контрабандисты не прекращают свою деятельность даже в условиях, когда большинство рейсов в российских аэропортах отменены из-за коронавируса, говорит о многом: без прикрытия влиятельных лиц как в России, так и в Армении переправлять такие крупные партии через пустые аэропорты попросту невозможно», сообщало информагентство EADaily.

Как пишет пресса Армении, в частности сайт Antifake.am, контрабандой сигарет в Россию занимался брат жены Николя Пашиняна Грач Акопян, член фракции «Мой шаг», также называли депутата, племянника премьера Сипана Пашиняна. Экс-посол Армении в Ватикане Микаел Минасян в ряде роликов серии «Конец лжи», которые выпускал в соцсетях, назвал причастными к контрабанде не только Грача Акопяна, но и жену премьера Анну Акопян.

«Сигаретный бизнес продолжается около двух лет. Два года Армения составляет часть международной мафиозной системы, и огромные суммы идут прямо в семейный бюджет Никола Пашиняна», — говорил Минасян.

По словам Минасяна, отмечает EADaily, применялась хитрая схема оформления груза в качестве товаров народного потребления.

На пресс-конференции 16 мая Никол Пашинян возложил вину на экспортеров, которые якобы вывозили сигареты в Афганистан, но «по пути» залетели в Россию. Премьер заявил, что таможенные органы Армении, выпустив груз из страны, действовали в рамках закона. В тоже время, независимые эксперты и оппозиция уверены, что Комитет государственных доходов Армении, руководство аэропорта, а также Служба национальной безопасности преднамеренно не пресекли незаконные действия со стороны импортирующей компании.

По данным телеграм-канала Infoport, производителем партии было предприятие бывшего председателя комитета по госдоходам Вардана Арутюняна, а организацией якобы занимался криминальный авторитет Арам Хачатурян , известный как «Арамчо», который является родственником известного политика из окружения Пашиняна Хачатура Сукиасяна.

Antifake.am сообщает, что Анна Акопян поручила решить вопрос заместителю председателя Комитета государственных доходов Армении Шушанику Нерсисяну, а после второго воронежского случая Пашинян командировал в Москву, а потом в Воронеж своего советника генерала Аршака Карапетяна, которому удалось благодаря личным связям замять дипломатический скандал. Комментируя вояж Карапетяна, в аппарате премьера Никола Пашиняна сообщили, что «советник премьера по вопросам национальной безопасности может быть командирован в разные страны для обсуждения ряда вопросов межгосударственной повестки», но исключили, что премьер-министр был вовлечен в коррупционную схему.

Как пишет «Спутник», экс-посол Армении в Ватикане Микаел Минасян сообщил, что после неудачных попыток контрабанды сигарет в Краснодар и Воронеж семья Пашиняна решила заняться поставками в Абхазию.

При этом, как известно, Армения не признает независимость Абхазии, поэтому в документах пришлось указать «Республика Абхазия, г. Сухуми, Грузия», а сами сигареты планировалось реализовать в России.

Минасян отмечал, что инцидент неминуемо приведет к проблемам Еревана сразу с Абхазией, Грузией и Россией, и это ради «двух копеек» и «семейного бизнеса Пашиняна».

В СМИ Армении отмечают, что факт именно армянского происхождения контрабанды табачных изделий подтверждает официальная статистика. Анализ налоговых выплат семи крупнейших компаний по производству табачных изделий (Гранд Табак, Интернешнл Масис Табак, GTI ARMENIA, FILIP MORIS ARMENIA, AVERS, DISTRIN 5 AMD 2016, SPS) показал, что в 2019 году в Армении было физически продано на 10% больше сигарет, чем в 2018-м. А по итогам первого квартала 2020 года — продажа увеличилась еще больше. Либо граждане Армении все больше курят, либо и куда более вероятно, продукция вывозится контрабандой, и преимущественно в Россию.