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Судьба Белоруссии. Главное

Лукашенко заявил о военной угрозе Белорусии 

Вероника Полынина 56 минут назад
Лукашенко заявил о военной угрозе Белорусии
Фото: РИА Новости
Военная угроза для Белоруссии действительно существует, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего — вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие», — цитирует Лукашенко «БелТа».

Он также заявил, что у границ Белоруссии начали разворачивать части НАТО. По словам Лукашенко, ему пришлось отреагировать и тоже развернуть части у границ и привести армию в боевую готовность.
Лукашенко напомнил, что перед началом Великой Отечественной войны Советскую армию «убаюкали», и она оказалась не способна отразить нападение фашистских войск. По словам белорусского президента, он «хорошо учил историю» и «делает выводы».

«Для меня это был урок. Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину», — заявил Лукашенко.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Александр Лукашенко объявил о достигнутой договоренности с президентом России Владимиром Путиным о совместном использовании войск в случае военной угрозы с Запада.

«Мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», — сказал Лукашенко.

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В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , НАТО
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