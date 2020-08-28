Лукашенко заявил о военной угрозе Белорусии 

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего — вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие», — цитирует Лукашенко «БелТа».