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Судьба Белоруссии. Главное

Тихановская попросила Россию уважать суверенитет Белоруссии 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Тихановская попросила Россию уважать суверенитет Белоруссии
Фото: globallookpress.com
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что РФ и РБ тесно связанны благодаря соседству, истории и менталитету. Однако она попросила Москву уважать суверенитет республики.
По её словам, происходящее в настоящий момент в Белоруссии должно оставаться внутренним делом государства.
Мы знаем, что Россия играет определенную роль в нашей стране, а также в других странах, но мы просим уважать наш суверенитет.

Если однажды нам понадобятся внешние посредники для переговоров с властью, помощь России, безусловно, также будет приветствоваться, — сказала она в интервью журналистам итальянского телеканала Sky Tg24.

Она отметила, что чувствует гордость за свою страну, когда видит фотографии из неё.

Я очень горжусь своим народом, который, наконец, нашел в себе мужество и внутреннюю силу, чтобы бороться за свои права — выражать свое мнение и голосовать, за кого они хотят. Мы были под этим режимом 26 лет, теперь мы проснулись и готовы быть свободными, — подчеркнула политик.

27 августа в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» было показано большое интервью с Путиным. Затронув тему политического кризиса в соседней Белоруссии, глава государства сообщил, что РФ подготовила резерв из правоохранителей, готовый в случае необходимости оказать поддержку республике. Вместе с тем российский лидер отметил, что необходимости в отправке силовиков пока нет, и выразил надежду, что она не появится и в дальнейшем. Он также высказал мнение, что белорусские стражи правопорядка ведут себя довольно сдержанно, несмотря ни на что.
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru
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Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Москва
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