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Судьба Белоруссии. Главное

Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса 

RT на русском и ещё 19 27 минут назад
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию как посредника, если белорусский политический кризис не получится решить без международной помощи.

«Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса», — цитирует Тихановскую телеканал «Euronews».

Она отметила, что Россия — это «страна, с которой мы дружим».
Экс-кандидат в президенты также подчеркнула, что у России и Белоруссии тесные взаимоотношения.
Ранее Светлана Тихановская в интервью французской газете Monde заявила, что пока не пришло время для разговора с Россией.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Le Monde
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