Зажрались: Лукашенко пригрозил двум странам ЕС 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал ответные действия на случай, если в отношении властей республики будут введены санкции со стороны европейских стран, сообщает агентство БелТа. Глава государства подчеркнул, что страна уже была под гнетом ограничений, выдержит и сейчас.

Лукашенко сделал громкое заявление во время визита на предприятие по производству сыров «Савушкин-Орша». По его словам, если будут введены санкции, то Польше и Литве придется вести торговлю с Россией и Китаем не через Белоруссию, а посредством авиаперевозок или «через Балтику или Черное море». Лукашенко добавил, что о перепродаже санкционной продукции в РФ через республику европейцы «пусть даже не мечтают».

«Мы им покажем, что такое санкции», — подчеркнул президент.

Говоря о Литве, Лукашенко напомнил, что 30% национального бюджета страны зависит от белорусских торговых потоков. В случае введения санкций президент пообещал переориентировать перевозки с литовских торговых портов на другие.

«Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — резюмировал глава государства.