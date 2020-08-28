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Судьба Белоруссии. Главное

Зажрались: Лукашенко пригрозил двум странам ЕС 

Павел Тиунов 28 минут назад
Зажрались: Лукашенко пригрозил двум странам ЕС
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал ответные действия на случай, если в отношении властей республики будут введены санкции со стороны европейских стран, сообщает агентство БелТа. Глава государства подчеркнул, что страна уже была под гнетом ограничений, выдержит и сейчас.
Лукашенко сделал громкое заявление во время визита на предприятие по производству сыров «Савушкин-Орша». По его словам, если будут введены санкции, то Польше и Литве придется вести торговлю с Россией и Китаем не через Белоруссию, а посредством авиаперевозок или «через Балтику или Черное море». Лукашенко добавил, что о перепродаже санкционной продукции в РФ через республику европейцы «пусть даже не мечтают».

«Мы им покажем, что такое санкции», — подчеркнул президент.

Говоря о Литве, Лукашенко напомнил, что 30% национального бюджета страны зависит от белорусских торговых потоков. В случае введения санкций президент пообещал переориентировать перевозки с литовских торговых портов на другие.

«Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — резюмировал глава государства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», лидеры ЕС договорились ввести санкции против людей, ответственных за жестокость к протестующим белорусам.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , ЕС
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