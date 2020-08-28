Эксперт предсказал политический раскол в Белоруссии

«Я полагаю, что в (белорусском) обществе будет так: где вот маленький раскольчик есть, туда они будут идти и там мероприятия свои создавать. Это как иммунная система организма, и у нас общество точно так же: зараза с какой-то стороны подходит, обработали её — всё, не прошло», — заявил Беляков.
«Они работают по всем направлениям. Сейчас они делают ставку не только на церковь в этих расколах, но и 1 сентября вся эта проблема придёт в наши школы. Она обратилась к учителям с пламенной речью», — указал он.