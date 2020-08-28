Меркель высказалась о ситуации с Навальным 

Российско-немецкие отношения не должны измениться из-за ситуации с Алексеем Навальным , который в настоящее время находится в берлинской клинике с подозрением на отравление, заявила канцлер Германии Ангела Меркель . По ее словам, у немецких властей есть много точек соприкосновения с российскими по многим другим вопросам, сообщает РИА Новости.

Заявление Меркель прозвучало на летней пресс-конференции в столице Германии. Один из журналистов спросил политика, планируют ли немецкие власти как-то политически отреагировать на произошедшее с Навальным.

«Нет, я не считаю, что мы должны изменить ее (политику по отношении к России)», — ответила Меркель.

Она подчеркнула, что в настоящее время необходимо поддерживать диалог с РФ по многим международным темам: например, по ситуациям в Сирии и Ливии, где Германия активно сотрудничает с Россией.