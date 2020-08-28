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Меркель высказалась о ситуации с Навальным 

Мария Иванова 1 час назад
Меркель высказалась о ситуации с Навальным
Фото: РИА Новости
Российско-немецкие отношения не должны измениться из-за ситуации с Алексеем Навальным, который в настоящее время находится в берлинской клинике с подозрением на отравление, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, у немецких властей есть много точек соприкосновения с российскими по многим другим вопросам, сообщает РИА Новости.
Заявление Меркель прозвучало на летней пресс-конференции в столице Германии. Один из журналистов спросил политика, планируют ли немецкие власти как-то политически отреагировать на произошедшее с Навальным.

«Нет, я не считаю, что мы должны изменить ее (политику по отношении к России)», — ответила Меркель.

Она подчеркнула, что в настоящее время необходимо поддерживать диалог с РФ по многим международным темам: например, по ситуациям в Сирии и Ливии, где Германия активно сотрудничает с Россией.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ангела Меркель призвала российские власти обеспечить тщательное и прозрачное расследование обстоятельств инцидента с блогером Алексеем Навальным. Намерение обеспечить все условия для объективного выяснения причин произошедшего высказывал и президент России Владимир Путин, который в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте также призвал европейских политиков не выдвигать «скороспелых обвинений».
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Комментарии
В мире , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Владимир Путин , РИА Новости , Германия
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