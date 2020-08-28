«Вакханалия заканчивается»: Лукашенко решил заняться экономикой 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стабилизации политической ситуации в стране, сообщает агентство БелТа. Оппозиционные протесты глава государства назвал «вакханалией», которая уже «заканчивается».

Заявление Лукашенко прозвучало во время визита напредприятие по производству сыров «Савушкин-Орша». Обсуждая ситуацию в республике, президент подчеркнул, что в большинстве случаев на улицу для участия в акциях протеста вышли «частники», которые повели себя «подло».

При этом глава государства подчеркнул, что власти не намерены «ломать» людей за выражение своего мнения. В пример президент Белоруссии привел журналистов, которые имеют свою точку зрения на происходящие события, но не «ходят по улицам и не достают страну».

«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — резюмировал Лукашенко.

21 августа, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии пообещал, что «все закончится в ближайшие дни». Александр Лукашенко тогда отметил, что в Минске еще сохраняются очаги сопротивления, но ситуация несложная для разрешения.