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Судьба Белоруссии. Главное

Лукашенко ждет предательства от Гродно 

Павел Тиунов 1 час назад
Лукашенко ждет предательства от Гродно
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается, что Гродненская область в результате нестабильной политической ситуации в стране может отойти Польше, сообщает газета «Взгляд». Аналитики полагают, что несмотря на предпосылки к предательству местных властей, страхи главы государства напрасны.
За основу рассуждения автор статьи взял заявление Лукашенко о том, что недавно половину белорусской армии пришлось приводить в состояние полной боевой готовности для защиты Гродненской области. Тогда президент заявил, что на фоне новостей в СМИ о распаде Белоруссии некоторые эксперты уже отдали Гродно Польше, но он этого не допустит.
По мнению журналистов, у Лукашенко есть все основания подозревать, что в Гродно присутствуют настроения, позволяющие полякам «спать и видеть» присоединение к своему государства «новой старой» территории. В первую очередь об этом говорит реакция местных властей на массовые протестные акции: мэр Гродно согласился на требования митингующих, оппозиционерам пообещали свободу собраний и телеэфиры, задержанных выпустили из изоляторов, а глава местной милиции извинился перед ними.
При этом автор статьи отмечает, что ранее Гродненская область никогда не подавала признаков сепаратизма, но в настоящее время, учитывая яркие предпосылки к возможному предательству, «оказалась у Лукашенко на особом счету».

«Именно от нее он ждет «подлянки» и именно теперь, учитывая миролюбивый настрой местных властей в отношении протестных митингов, в каком-то смысле дождался», — говорится в статье.

Впрочем, журналист выразил уверенность, что Гродненская область в существующем положении вряд от отколется от Белоруссии или будет захвачена иностранными интервентами. Даже потому, что Варшава пообещала соблюдать суверенитет и территориальную целостность республики.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Деловая газета "Взгляд" , Гродно , Польша
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