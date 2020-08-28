Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

«Я с автоматом бегаю и готов стрелять в собственный народ» 

Мария Иванова 59 минут назад
Лукашенко объяснил появление с автоматом в руках
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что не собирается стрелять в людей, несмотря на свое недавнее появление с автоматом. Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с коллективом ООО «Савушкин-Орша» и журналистами

«Вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — заявил Лукашенко.

скриншот видео
По словам Лукашенко, появляться с оружием в руках и держать резерв военнослужащих он вынужден из-за общественно-политической обстановки и внешних угроз.

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать. А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ?» — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста, в которых участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко.
На 15-й день протестов, 23 августа, в центре Минска собралось около 150 тысяч человек. Они дошли до резиденции Лукашенко, куда он затем прибыл на вертолете, в бронежилете и с автоматом в руках.
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Комментарии 8
В мире , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под Новосибирском «заминировали» объекты ТЭК
Под Новосибирском «заминировали» объекты ТЭК
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
В Гаване вводят комендантский час из-за коронавируса
В Гаване вводят комендантский час из-за коронавируса
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала…
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала…
Видео
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Лукашенко ответил на слова Путина о силовиках
20:42
Лукашенко ответил на слова Путина о силовиках
В мире Политика
Лукашенко объявил о конце «вакханалии»
00:15
Лукашенко объявил о конце «вакханалии»
В мире Политика
«Мы им покажем»: Лукашенко пригрозил двум странам
00:16
«Мы им покажем»: Лукашенко пригрозил двум странам
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение