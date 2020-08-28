Лукашенко объяснил появление с автоматом в руках

Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с коллективом ООО «Савушкин-Орша» и журналистами

«Вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — заявил Лукашенко.

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По словам Лукашенко, появляться с оружием в руках и держать резерв военнослужащих он вынужден из-за общественно-политической обстановки и внешних угроз.

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать. А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ?» — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста, в которых участвуют люди, не поверившие в победу Лукашенко.

На 15-й день протестов, 23 августа, в центре Минска собралось около 150 тысяч человек. Они дошли до резиденции Лукашенко, куда он затем прибыл на вертолете, в бронежилете и с автоматом в руках.