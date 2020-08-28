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Нападение на автобус: Кто «крышует» неонацистов в Украине 

Павел Тиунов 2 часа назад
Нападение на автобус: Кто «крышует» неонацистов в Украине
Фото: РИА Новости
Разгул неонацистских банд, устраивающих в Украине беспредел, как в 90-е годы, «крышует» государство в лице министра МВД Арсена Авакова, заявил в своем блоге Cоlonelcassad эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Так обозреватель отреагировал на инцидент с нападением на пассажирский автобус под Харьковом.
27 августа, как сообщал «Рамблер», на федеральной трассе в Харьковской области несколько группа мужчин атаковала пассажирский автобус с представителями партии «Патриоты — за жизнь» в салоне. Нападавшие разбили стекла машины, закинули внутрь файеры, а всех выбежавших на улицу людей жестоко избили. В результате никто не погиб, но четыре человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы. СМИ отметили, что впоследствии были задержаны 14 человек из числа членов запрещенных в России организаций «Нацкорпус» и «Азов».
Рожин посчитал реакцию правоохранителей на инцидент показной, поскольку, по его мнению, «серьезных последствий не будет». При этом президент Белоруссии Владимир Зеленский «проблеял» о том, что в стране нельзя допустить возвращения «лихих 90-х».

«Речь идет о продолжающемся уже 6 лет разгуле неонацистских банд покрываемых государством», — написал эксперт (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

По словам Рожина, нападения нацистских банд во время правления Зеленского уже давно не редкость. Это обстоятельство давно не удивляет аналитиков, поскольку преступников «крышует» лично министр МВД страны Арсен Аваков, резюмировал эксперт.
Комментарии 1
В мире , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , Борис Рожин , МВД
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