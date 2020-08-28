Нападение на автобус: Кто «крышует» неонацистов в Украине 

27 августа, как сообщал «Рамблер», на федеральной трассе в Харьковской области несколько группа мужчин атаковала пассажирский автобус с представителями партии «Патриоты — за жизнь» в салоне. Нападавшие разбили стекла машины, закинули внутрь файеры, а всех выбежавших на улицу людей жестоко избили. В результате никто не погиб, но четыре человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы. СМИ отметили, что впоследствии были задержаны 14 человек из числа членов запрещенных в России организаций «Нацкорпус» и «Азов».

Рожин посчитал реакцию правоохранителей на инцидент показной, поскольку, по его мнению, «серьезных последствий не будет». При этом президент Белоруссии Владимир Зеленский «проблеял» о том, что в стране нельзя допустить возвращения «лихих 90-х».

«Речь идет о продолжающемся уже 6 лет разгуле неонацистских банд покрываемых государством», — написал эксперт (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

По словам Рожина, нападения нацистских банд во время правления Зеленского уже давно не редкость. Это обстоятельство давно не удивляет аналитиков, поскольку преступников «крышует» лично министр МВД страны Арсен Аваков, резюмировал эксперт.