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Судьба Белоруссии. Главное

Напомнить о себе: зачем Белоруссии отказ от русского языка 

Мария Иванова 2 часа назад
Напомнить о себе: зачем Белоруссии отказ от русского языка
Фото: РИА Новости
Бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич своим громким предложением отказаться от русского языка в республике в качестве государственного хочет просто напомнить о себе и поучаствовать в разделе «оппозиционных» 53 миллионов евро, заявил «Царьграду» политолог Александр Асафов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Шушкевич призвал белорусские власти отказаться от русского языка в стране в качестве государственного. Он отметил, что граждане республики стремятся к национальному самоопределению и сохранению белорусской культуры, поэтому родной язык должен быть единственным признанным официально.
Политолог Александр Асафов, комментируя громкое высказывание, подчеркнул, что не следует искать в заявлении политической подоплеки, поскольку сам Шушкевич не имеет «никакого статуса, ни государственного, ни окологосударственного».

«Это просто желание человека напомнить о себе», — отметил эксперт.

По мнению Асафова, таким образом бывший глава Верховного Совета стремится примкнуть к оппозиционерам, которые в настоящий момент делят 53 миллиона евро, которые поступили в качестве помощи от Евросоюза.

«Из-за желания поучаствовать в этом "празднике жизни" он и делает такие резкие, радикальные высказывания», — резюмировал Асафов.

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В мире , Станислав Шушкевич , ЕС , Царьград ТВ
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