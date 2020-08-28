Напомнить о себе: зачем Белоруссии отказ от русского языка 

Бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич своим громким предложением отказаться от русского языка в республике в качестве государственного хочет просто напомнить о себе и поучаствовать в разделе «оппозиционных» 53 миллионов евро, заявил «Царьграду» политолог Александр Асафов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Шушкевич призвал белорусские власти отказаться от русского языка в стране в качестве государственного. Он отметил, что граждане республики стремятся к национальному самоопределению и сохранению белорусской культуры, поэтому родной язык должен быть единственным признанным официально.

Политолог Александр Асафов, комментируя громкое высказывание, подчеркнул, что не следует искать в заявлении политической подоплеки, поскольку сам Шушкевич не имеет «никакого статуса, ни государственного, ни окологосударственного».

«Это просто желание человека напомнить о себе», — отметил эксперт.

По мнению Асафова, таким образом бывший глава Верховного Совета стремится примкнуть к оппозиционерам, которые в настоящий момент делят 53 миллиона евро, которые поступили в качестве помощи от Евросоюза