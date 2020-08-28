Меркель выступила с призывом по РФ после ситуации с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политика в отношении Москвы не должна измениться из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным и призвала оставаться в диалоге с Россией.
Кроме того, Меркель выразила надежду, что правоохранительные подразделения из России не будут направлены в Белоруссию, передает РИА «Новости».
Так он прокомментировала слова президента России Владимира Путина о том, что он сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
В четверг газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что именно немецкие врачи задерживали трансфер из России.
В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.
Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.
Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин. Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite.