ЕС призвал Минск освободить всех журналистов

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Евросоюз призывает власти Белоруссии освободить всех задержанных представителей средств массовой информации и мирных протестующих, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«ЕС ожидает от властей немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, а также всех мирных протестующих. Пусть СМИ делают свою работу без запугивания. Свободная пресса имеет решающее значение для демократии, требуемой народом», — передает ТАСС слова Стано.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии сообщалось о задержании ряда российских журналистов.

К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. Позже журналистов отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу.