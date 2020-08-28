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ЕС призвал Минск освободить всех задержанных журналистов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
ЕС призвал Минск освободить всех журналистов
Фото: РИА Новости
Евросоюз призывает власти Белоруссии освободить всех задержанных представителей средств массовой информации и мирных протестующих, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«ЕС ожидает от властей немедленного и безоговорочного освобождения задержанных журналистов, а также всех мирных протестующих. Пусть СМИ делают свою работу без запугивания. Свободная пресса имеет решающее значение для демократии, требуемой народом», — передает ТАСС слова Стано.

Напомним, после президентских выборов в Белоруссии сообщалось о задержании ряда российских журналистов.
К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. Позже журналистов отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу.
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов в ходе массовых акций.
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В мире , Европа , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Юрий Караев , ЕС , ИТАР-ТАСС , Минск
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