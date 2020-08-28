Глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ подтвердил на пресс-конференции решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией

«Для политика самое важное — демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и восемь месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра», — сказал он, передает ТАСС.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ намерен уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья. Позже сам Абэ объявил руководству правящей Либерально-демократической партии о решении покинуть пост.

Одним из ведущих кандидатов в преемники Абэ может стать генсек кабмина Японии Есихидэ Суга.

У Синдзо Абэ язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.

Впервые Абэ был избран премьер-министром Японии в 2006 году, став самым молодым главой кабинета со времен Второй мировой войны. Позже он становился главой кабинета министров в 2012, 2014 и 2017 годах.

В августе 2020 года Абэ установил рекорд по непрерывной длительности пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности он непрерывно возглавляет кабинет 2799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года. В ноябре 2019 года Абэ уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьера Японии за всю историю страны.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.