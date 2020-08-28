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Владимир Зеленский получил чёрный пояс по карате 

News.ru и ещё 8 28 августа 2020
Зеленский получил черный пояс по карате
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский стал обладателем чёрного пояса по карате. Ранее об увлечениях Зеленского этим видом боевого искусства ничего известно не было.
Соответствующий диплом о присуждении чёрного пояса первого дана главе государства вручили в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Кропивницком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
Пояс президенту преподнесли воспитанники школы. На нём на японском языке была вышита фамилия «Зеленский».
Отмечается, что президент Украины известен своей любовью к спорту. По словам его тренера Вадима Данильченко, Зеленский занимается тайским боксом и плаванием. Тренировки проходят рано утром 5 раз в неделю.
Также в ходе встречи он встретился с ученицей четвертого класса Арианной Мурженко, которая стала чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката. Девочка внесена в Книгу рекордов Украины.
Ранее NEWS.ru писал, что российский президент Владимир Путин обещал поддерживать развитие дзюдо в стране. По его словам, в настоящее время этот вид единоборств переживает очередной бум популярности. Сам Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почётным президентом Европейского союза дзюдо, в 2008 году был удостоен звания почётного президента Международной федерации дзюдо. В 2010 году он получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет чёрный пояс по карате.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ЕС , ИТАР-ТАСС
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