Зеленский получил черный пояс по карате

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Президент Украины Владимир Зеленский стал обладателем чёрного пояса по карате. Ранее об увлечениях Зеленского этим видом боевого искусства ничего известно не было.

Соответствующий диплом о присуждении чёрного пояса первого дана главе государства вручили в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Кропивницком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Пояс президенту преподнесли воспитанники школы. На нём на японском языке была вышита фамилия «Зеленский».

Отмечается, что президент Украины известен своей любовью к спорту. По словам его тренера Вадима Данильченко, Зеленский занимается тайским боксом и плаванием. Тренировки проходят рано утром 5 раз в неделю.

Также в ходе встречи он встретился с ученицей четвертого класса Арианной Мурженко, которая стала чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката. Девочка внесена в Книгу рекордов Украины.