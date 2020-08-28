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СМИ: премьер-министр Японии намерен подать в отставку 

ТАСС 1 час назад
Премьер-министр Японии принял неожиданное решение
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что глава правительства уже принял соответствующее решение. Ожидается, что сам Абэ может объявить о нем на специальной пресс-конференции, которая пройдет позднее в пятницу.
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В мире , Синдзо Абэ , Япония
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