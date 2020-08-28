Премьер-министр Японии принял неожиданное решение

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение.

[BREAKING NEWS] NHK has learned that Japanese Prime Minister Abe Shinzo will step down because of health issues. https://t.co/bZpiKlQVkd— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) August 28, 2020

Отмечается, что глава правительства уже принял соответствующее решение. Ожидается, что сам Абэ может объявить о нем на специальной пресс-конференции, которая пройдет позднее в пятницу.