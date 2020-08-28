В Европе задумались о закупке вакцины от COVID-19 у РФ

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции. С текстом соответствующего документа ознакомился RT.

Депутат также задал вопрос, намерена ли Еврокомиссия призвать или рекомендовать провести массовую вакцинацию населения от гриппа во избежание одновременного пика эпидемий различных вирусных инфекций, принимая во внимание вероятность того, что «новый всплеск распространения COVID-19» может совпасть по времени с сезонной вспышкой гриппа.

В то же время Касарес напомнил, что ранее в России создали вакцину от коронавирусной инфекции, и поинтересовался, рассматривает ли ЕК возможность приобретения российской разработки.

«Прилагает ли комиссия усилия, чтобы обеспечить достаточное количество вакцины от гриппа к сезону 2020—2021 годов? Как комиссия относится к вакцине, недавно одобренной в России? Рассматривает ли комиссия возможность приобретения этой вакцины?» — уточняется в тексте.

Как отмечается в запросе евродепутата, начальный этап распространения COVID-19 в Европе пришёлся на январь—февраль 2020 года, совпав с сезонным пиком заболеваемости гриппом.

По словам представителей медицинского сообщества, уточнил Касарес, сложившаяся ситуация могла «заслонить собой первоначальное распространение коронавируса, которое в итоге проходило незамеченным».