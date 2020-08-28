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В ЕС решили ввести санкции против Турции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
В ЕС решили ввести санкции против Турции
Фото: Reuters
Евросоюз намерен ускорить разработку санкций в отношении Турции за ее нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине.

«Ясно, что в ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции, поэтому Совет просит рабочие группы ускорить работу по введению санкций против лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ. Мы также договорились, что в случае отсутствия прогресса мы можем развить новые санкции, которые могут быть обсуждены на саммите ЕС 24 сентября», — передает его слова ТАСС.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отказе Анкары прекращать геологоразведку в Средиземном море, которую Турция возобновила в начале августа.
После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с напряженностью в восточной части Средиземноморья.
В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.
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Комментарии 1
В мире , Ближний Восток , Европа , Конфликты , Политика , Йенс Столтенберг , Жозеп Боррель , Мевлют Чавушоглу , ЕС , МИД Турции , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Кипр , Турция
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