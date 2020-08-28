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Польша решила восстановить авиасообщение с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 34 минуты назад
Правительство Польши исключило Россию из списка государств, с которыми республика запрещает осуществлять авиационное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса, свидетельствует текст опубликованного в четверг проекта распоряжения, выдержки из которого приводит Польское агентство печати.
В список из 46 стран и территорий, откуда Польша пока не будет принимать самолеты, вошли, в частности, Армения, Бразилия, Гибралтар, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Ливия, Ливан, Мальта, Македония, Намибия, Парагвай, Румыния и США, передает ТАСС.
При этом из списка исчезла ранее находившаяся в нем Россия.
Планируется, что новое постановление будет действовать со 2 сентября. Запрет на полеты не касается самолетов, выполняющих рейсы с согласия премьер-министра республики. Также постановление на затронет военные полеты.
Полный запрет на международное авиасообщение, введенный Польшей в середине марта из-за пандемии, был отменен в ночь с 16 на 17 июня для стран Европейского союза и ряда других направлений. 2 июля крупнейшая польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Канаду, Японию и несколько стран Азии.
В минувшую субботу стало известно о намерении Польши восстановить авиасообщение с Россией.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того сообщалось, что Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.
Помимо этого, открыть свои границы для граждан России решили Кипр, Черногория, Киргизия. При этом в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой опровергли открытие новых направлений авиасообщения.
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Комментарии
В мире , Видео , Татьяна Голикова , ЕС , ИТАР-ТАСС , Польша
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